Auto con contrassegno disabili irregolare: vigili aggrediti (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due agenti della polizia municipale di Qualiano sono stati aggrediti da un Automobilista al quale avevano contestato l'uso di un contrassegno per disabili (con i quali si può lasciare l'Auto in sosta in stalli riservati) che intestato ad una persona deceduta. Un tagliando quindi non più utilizzabili. E' quanto riferisce una nota del Comune di Qualiano. L'Autore della presunta aggressione è stato condotto al Comando dove è stato identificato e denunciato. Da settimane i caschi bianchi, coordinati dal comandante Gaetano Cerasuolo, hanno intensificato i controlli finalizzati a reprimere il fenomeno dell'utilizzo di contrassegni per disabili da parte di soggetti non Autorizzati. Controlli che, fanno sapere dal ...

