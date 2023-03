Aumento stipendi docenti: si arriva a 124 euro lordi al mese con lo sblocco dei 300 milioni (Di venerdì 17 marzo 2023) Integrato l'atto di indirizzo dell’accordo sottoscritto con i sindacati il 10 novembre 2022 con 300 milioni di euro in più destinati all'Aumento degli stipendi del personale della scuola. A conti fatti si tratta di circa 124 euro in più al mese lordi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 marzo 2023) Integrato l'atto di indirizzo dell’accordo sottoscritto con i sindacati il 10 novembre 2022 con 300diin più destinati all'deglidel personale della scuola. A conti fatti si tratta di circa 124in più al. L'articolo .

