Aumento Pensioni di invalidità, ultim'ora dal ministro Locatelli: "É una priorità"La ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli, ha annunciato che la proposta di aumento delle pensioni d'invalidità verrà presentata nei prossimi tavoli di riforma generale della previdenza. (Di venerdì 17 marzo 2023) La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha recentemente confermato la proposta di aumento degli importi delle pensioni di invalidità. Tale questione verrà discussa durante i tavoli di riforma delle pensioni che si stanno tenendo al ministero del Lavoro da circa un mese e mezzo. La ministra ha inoltre suggerito l'istituzione di un ulteriore tavolo specifico per affrontare la questione dell'adeguamento delle pensioni di invalidità.

