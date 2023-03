Aumenti in bolletta ad aprile come risparmiare: trucchi e bonus per ridurre la spesa (Di venerdì 17 marzo 2023) Con i rincari delle materie prime, la bolletta è diventata un vero e proprio salasso. Ecco come risparmiare, in vista di quelle di aprile Con la pandemia del 2020 e la seguente guerra tra Russia e Ucraina, in corso ancora oggi, le bollette hanno subito incredibili rincari, che hanno messo in ginocchio molte famiglie italiane. Sebbene i prezzi sembra che stiano scendendo, siamo ancora lontani dai livelli pre-crisi e tutti cercano strategie per ridurre i consumi, quindi le spese. Ecco cosa fare, per la bolletta di aprile. Ecco i trucchi per risparmiare nelle bollette (ilovetrading.it)Al di là dell’importanza di ridurre i consumi ma soprattutto gli sprechi, spegnendo le luci non necessarie e azionando gli elettrodomestici ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 17 marzo 2023) Con i rincari delle materie prime, laè diventata un vero e proprio salasso. Ecco, in vista di quelle diCon la pandemia del 2020 e la seguente guerra tra Russia e Ucraina, in corso ancora oggi, le bollette hanno subito incredibili rincari, che hanno messo in ginocchio molte famiglie italiane. Sebbene i prezzi sembra che stiano scendendo, siamo ancora lontani dai livelli pre-crisi e tutti cercano strategie peri consumi, quindi le spese. Ecco cosa fare, per ladi. Ecco ipernelle bollette (ilovetrading.it)Al di là dell’importanza dii consumi ma soprattutto gli sprechi, spegnendo le luci non necessarie e azionando gli elettrodomestici ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nicoba14 : #aumenti, mi è arrivata la bolletta #enel, è più alta solo del 40%, chi devo ringraziare la #meloni?!? - RepubblicaAF : Cala la spesa energetica in Italia. Dopo i continui aumenti delle scorse settimane, dovuti all'accensione dei termo… - ishappyedw : @fratotolo2 Posso dirlo posso posso....... 'CHE SCHIFO DI GIORNALE' , ahhh no non posso dirlo... Parlare degli aume… - marmanyoro : @PaoloOrsi7 @GiuseppeConteIT non sto scherzando sulla tutelata al primo mese aumenti quasi mi raddoppio ,bolletta d… - ilSaronno : Aumenti nella bolletta dell’acqua, Giannoni chiama in causa il sindaco Augusto Airoldi -