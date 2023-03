Audace Cerignola-Foggia, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C (Di venerdì 17 marzo 2023) Domenica 19 marzo, alle ore 15, allo stadio “Monterisi”, si disputerà il match Audace Cerignola-Foggia, valido per la 33.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire Dove vedere Audace Cerignola-Foggia in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match. Gli “ofantini” hanno 48 punti (13 vittorie, 9 pareggi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dove vedere Foggia-Picerno, streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Antenna Sud? ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Domenica 19 marzo, alle ore 15, allo stadio “Monterisi”, si disputerà il match, valido per la 33.a giornata del girone C del campionato diC. Prima di scoprireintv e, ecco una breve presentazione del match. Gli “ofantini” hanno 48 punti (13 vittorie, 9 pareggi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:-Picerno,OGGI LIVE etv? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lex89691932 : RT @DiMarzio: Il @CalcioFoggiaoff in trasferta senza tifosi. È arrivata la nota dell’@audcerignolaES - DiMarzio : Il @CalcioFoggiaoff in trasferta senza tifosi. È arrivata la nota dell’@audcerignolaES - SassiLive : CALCIO, SERIE C, 32^ GIORNATA, POTENZA BLOCCA LATINA, PICERNO FA FUORI L’AUDACE CERIGNOLA. IL REPORT DI PIPPO FRANZÒ - CalcioTutti : RT @JuanPTeixeira93: Serie C ?????? | Grupo C | Fecha 32 Picerno 2-0 Audace Cerignola Latina 0-0 Potenza Messina 1-0 Pescara Turris 1-0 G… - JuanPTeixeira : RT @JuanPTeixeira93: Serie C ?????? | Grupo C | Fecha 32 Picerno 2-0 Audace Cerignola Latina 0-0 Potenza Messina 1-0 Pescara Turris 1-0 G… -