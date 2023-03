Atp Indian Wells 2023, Sinner in semifinale (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Jannik Sinner si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in 2 ore e 17 minuti, sullo statunitense Taylor Fritz nei quarti di finale del torneo Atp di Indian Wells e si è qualificato per le semifinali. Sinner affronterà sabato il 19enne spagnolo e n.2 al mondo Carlos Alcaraz che ha superato 6-4, 6-4 il 22enne canadese Felix Auger-Aliassime. Nell’altra semifinale sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden si sfideranno il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Frances Tiafoe. Matteo Berrettini torna invece a vincere nel SuperChallenger Atp di Phoenix. Il tennista romano si è imposto nel derby con il lucky loser brianzolo Mattia Bellucci (n.150 Atp) che ha sostituito il bielorusso Ilya Ivashka, n.85 del ranking, con un doppio 6-4 e al ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Janniksi è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in 2 ore e 17 minuti, sullo statunitense Taylor Fritz nei quarti di finale del torneo Atp die si è qualificato per le semifinali.affronterà sabato il 19enne spagnolo e n.2 al mondo Carlos Alcaraz che ha superato 6-4, 6-4 il 22enne canadese Felix Auger-Aliassime. Nell’altrasul cemento dell’Tennis Garden si sfideranno il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Frances Tiafoe. Matteo Berrettini torna invece a vincere nel SuperChallenger Atp di Phoenix. Il tennista romano si è imposto nel derby con il lucky loser brianzolo Mattia Bellucci (n.150 Atp) che ha sostituito il bielorusso Ilya Ivashka, n.85 del ranking, con un doppio 6-4 e al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sinner conquista la semifinale del torneo Atp 1000 di Indian Wells, in California #ANSA - Eurosport_IT : Esordio vincente per Sinner ad Indian Wells ?? L'azzurro supera in due set il francese Gasquet ?? #EurosportTENNIS… - OA_Sport : A Indian Wells sarà ancora Sinner-Alcaraz: riscopriamo i precedenti - oktennis : È un Jannik #Sinner ???? soddisfatto quello che commenta la vittoria al terzo set contro Taylor #Fritz e la prima se… - sinneristi1 : RT @diwilles: #Sinner in semifinale #indianweels -