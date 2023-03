ATP Indian Wells 2023 | quando si gioca Sinner-Alcaraz? Il programma delle semifinali | incognita orario

(Di venerdì 17 marzo 2023) A livello ATP questo sarà il quinto capitolo: Jannike Carlostornano l’uno di fronte all’altro per la prima volta dal quarto di finale degli US Open che l’uno ha visto davvero molto vicino e l’altro ha invece conquistato annullando un match point. Stavolta è al Masters 1000 diche i due si ritrovano. Ed è una semifinale quella che i due sino: si erano ben espresse, in sostanza, le agenzie di scommesse avevano intuito prima del torneo. L’altoatesino si è mostrato davvero in forma, e a rimarcarla ulteriormente è stata la vittoria su Taylor Fritz, vincitore qui un anno fa, nella notte italiana. Dal canto suo,non ha ancora perso un set e punta a vincere per la prima volta questo torneo, dove un anno fa si spinse proprio fino a questo punto ...

WELLS (USA) " Jannik Sinner approda in semifinale nel BNP Paribas Open", primoMasters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) che si sta disputando sul cemento diWells, in ...Tennis Continua l'avventura del numero uno azzurro Jannik Sinner nel torneodiWells. L'altoatesino ha battuto nella notte il campione in carica Taylor Fritz (batte per la terza volta un Top 5) e conquista la sua seconda semifinale in carriera in un Masters 1000

ATP Indian Wells 2023: Jannik Sinner in semifinale in un Masters1000 per la seconda volta. Il precedente di Miami 2021 Il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si disputerà domani