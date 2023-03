ATP Indian Wells 2023: Jannik Sinner scardina il bombardiere Fritz in 3 set e approda in semifinale! (Di venerdì 17 marzo 2023) Al termine di una delle migliori prestazioni della carriera Jannik Sinner si qualifica per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells. L’altoatesino ha sconfitto il campione in carica Taylor Fritz in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 dopo due ore e diciannove minuti di gioco. Una vittoria di altissimo livello quella di Jannik, che con questo successo si avvicina alla Top-10 del ranking mondiale, portandosi in undicesima posizione. Sinner è stato bravo a non mollare mai di testa nel terzo set, nonostante le tante occasioni di break sfumate. Jannik ha imposto il suo ritmo, chiudendo alla fine con 28 vincenti contro i 16 dell’americano. Tanti, invece, gli errori non forzati di Fritz (44) con Sinner che ne ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Al termine di una delle migliori prestazioni della carrierasi qualifica per le semifinali del Masters 1000 di. L’altoatesino ha sconfitto il campione in carica Taylorin tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 dopo due ore e diciannove minuti di gioco. Una vittoria di altissimo livello quella di, che con questo successo si avvicina alla Top-10 del ranking mondiale, portandosi in undicesima posizione.è stato bravo a non mollare mai di testa nel terzo set, nonostante le tante occasioni di break sfumate.ha imposto il suo ritmo, chiudendo alla fine con 28 vincenti contro i 16 dell’americano. Tanti, invece, gli errori non forzati di(44) conche ne ha ...

