ATP Indian Wells 2023 | Jannik Sinner in semifinale | “Il giorno di recupero aiuta | con Fritz ho mescolato i colpi”

(Di venerdì 17 marzo 2023)si è qualificato per ladel Masters1000 di(California, Stati Uniti d’America) sconfiggendo per 6-4, 4-6, 6-4 l’americano Taylor, n.5 del mondo, nonché detentore del titolo in questo torneo. Si tratta della seconda volta in carriera che l’italiano approda al penultimo atto di un ‘Mille’ dopo Miami 2021, quando si arrese in finale al polacco Hubert Hurkacz. Una prestazione che ha visto l’azzurro dominare il primo set, salvo calare di intensità (fisica e mentale) nel corso del secondo parziale. Nella terza frazione il classe 2001 ha sprecato un numero notevole di palle break in apertura, riuscendo comunque a non scomporsi ed a strappare la battuta all’avversario nel corso del nono gioco: “Sapevo che l’ultimo game sarebbe stato difficile. Ho ...

Il sogno californiano continua per Jannik Sinner che supera ancora un top 5 ed elimina il campione in carica diWells, Taylor Fritz, 6 - 4 4 - 6 - 4. Un calvario, perché dopo un primo set perfetto, il numero 1 italiano ha ceduto alla distanza permettendo al ragazzo di casa di agganciarlo con un break nel ...L'azzurro a caccia della seconda semifinale in carriera un Masters 1000: di fronte il n. 4 del seeding, campione in carica aWells e già affrontato da Sinner nel 2021 sul cemento californiano. L'incontro è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Chi vince ......Challenger 175 di Phoenix , dove avrebbe sfidato all'esordio Matteo Berrettini . L'azzurro, che ha scelto il torneo del circuito minore dopo l'eliminazione prematura al Masters 1000 di...

Grandissimo Jannik Sinner, alla seconda semifinale in un ATP Masters 1000 in carriera e giunta come primo italiano di sempre tra i migliori quattro di Indian Wells, torneo californiano ormai vicino ai ...Jannik Sinner, testa di serie numero 11 del tabellone, ha battuto l’americano Taylor Fritz, numero 5 della classifica mondiale, nei quarti di finale del torneo di Indian Wells (primo ... Tsitsipas), ...