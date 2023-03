ATP Indian Wells 2023: i precedenti tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. È già una ‘classica’ del tennis? (Di venerdì 17 marzo 2023) Jannik Sinner e Carlos Alcaraz di nuovo uno contro l’altro: al Masters 1000 di Indian Wells, in semifinale, ci sono loro, i due uomini sui quali il tennis mondiale punta al fine di trovare quel tipo di rivalità sportiva che in passato è appartenuta a diversi nomi di grido. Le più famose: Borg-McEnroe, Sampras-Agassi, Federer-Nadal, ma la storia del tennis ne è piena. L’altoatesino e il murciano si sono affrontati già cinque volte nel corso della carriera, ma l’ATP ne conteggia quattro perché, tradizionalmente, inserisce in separata sede i precedenti legati ai Challenger. E fu questa la prima occasione, ad Alicante nel 2019, quando fu Alcaraz a vincere per 6-2 3-6 6-3 ponendo fine a una lunga striscia di vittorie ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023)di nuovo uno contro l’altro: al Masters 1000 di, in semifinale, ci sono loro, i due uomini sui quali ilmondiale punta al fine di trovare quel tipo di rivalità sportiva che in passato è appartenuta a diversi nomi di grido. Le più famose: Borg-McEnroe, Sampras-Agassi, Federer-Nadal, ma la storia delne è piena. L’altoatesino e il murciano si sono affrontati già cinque volte nel corso della carriera, ma l’ATP ne conteggia quattro perché, tradizionalmente, inserisce in separata sede ilegati ai Challenger. E fu questa la prima occasione, ad Alicante nel 2019, quando fua vincere per 6-2 3-6 6-3 ponendo fine a una lunga striscia di vittorie ...

