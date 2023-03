ATP Indian Wells 2023, Carlos Alcaraz supera Auger-Aliassime, sarà lui l’avversario di Sinner in semifinale (Di venerdì 17 marzo 2023) In semifinale del Masters1000 di Indian Wells ci sarà una nuova sfida generazionale. sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: dopo il bel successo dell’azzurro su Taylor Fritz, l’iberico è stato straripante contro Felix Auger-Aliassime, battuto per la prima volta in carriera con un doppio 6-4. Il canadese non gioca una brutta partita, ma paga una giornata al servizio in cui non riesce ad essere performante fino in fondo. Il quinto gioco è una guerra, Auger-Aliassime annulla quattro palle break trovando anche tre ace, ma deve capitolare su un gran passante dell’iberico. Che soffre solo nel momento di chiudere, offrendo la palla del controbreak subito annullata. Lì il canadese ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Indel Masters1000 diciuna nuova sfida generazionale.ancora Jannikcontro: dopo il bel successo dell’azzurro su Taylor Fritz, l’iberico è stato straripante contro Felix, battuto per la prima volta in carriera con un doppio 6-4. Il canadese non gioca una brutta partita, ma paga una giornata al servizio in cui non riesce ad essere performante fino in fondo. Il quinto gioco è una guerra,annulla quattro palle break trovando anche tre ace, ma deve capitolare su un gran passante dell’iberico. Che soffre solo nel momento di chiudere, offrendo la palla del controbreak subito annullata. Lì il canadese ...

