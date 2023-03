Atletico Madrid – Valencia: ultime notizie e possibili formazioni (Di venerdì 17 marzo 2023) L’Atletico Madrid punta ad allungare la sua imbattibilità nella Liga a 10 partite quando sabato 18 marzo sera accoglierà al Wanda Metropolitano il Valencia, in pericolo di retrocessione. La squadra di Diego Simeone è attualmente terza in classifica, con sei punti di vantaggio sul Real Betis quinto in classifica, mentre il Valencia occupa il 17° posto, a pari punti con il Getafe 18° in lotta per la permanenza in campionato. Il calcio di inizio di Atletico Madrid – Valencia è previsto alle 21 Anteprima della partita Atletico Madrid – Valencia a che punto sono le due squadre Atletico Madrid La campagna 2022-23 dell’Atletico non può essere considerata un successo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 17 marzo 2023) L’punta ad allungare la sua imbattibilità nella Liga a 10 partite quando sabato 18 marzo sera accoglierà al Wanda Metropolitano il, in pericolo di retrocessione. La squadra di Diego Simeone è attualmente terza in classifica, con sei punti di vantaggio sul Real Betis quinto in classifica, mentre iloccupa il 17° posto, a pari punti con il Getafe 18° in lotta per la permanenza in campionato. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreLa campagna 2022-23 dell’non può essere considerata un successo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Il #Milan Primavera di Ignazio Abate supera l'Atletico Madrid di Fernando Torres e accede alle final four di… - gippu1 : #TottenhamMilan Lungi da me proseguire la stucchevole narrativa sul suo passato da corriere a domicilio e fattorino… - NeroAzzurro20 : @Pirichello talmente culo che nei gironi avevamo il Bayern Monaco campione di Germania e il Barcellona che sarà cam… - Bhordemarz : RT @Tocreed1: @RJPJournalism True. 2012: Napoli (Cavani, Lavezzi era), Benfica, Barcelona (Messi freak era), Bayern Munich (at the Allianz)… - The__Musti : Penso di andare a San Siro per Milan N***** I miei ultimi trascorsi in Champions League con il Milan: Milan - Tott… -