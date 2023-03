Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Il #Milan Primavera di Ignazio Abate supera l'Atletico Madrid di Fernando Torres e accede alle final four di… - gippu1 : #TottenhamMilan Lungi da me proseguire la stucchevole narrativa sul suo passato da corriere a domicilio e fattorino… - sportli26181512 : Atletico Madrid, ecco il punto sul futuro di Simeone: Diego Pablo Simeone resterà alla guida dell'Atletico Madrid p… - Milannews24_com : Si complica una possibile trattativa tra #Milan e #Retegui ?? Ecco il motivo ???? - sportli26181512 : TMW - Contatto Atletico-Retegui: Milan, Inter e Roma alla finestra: Secondo quanto riportato da… -

Di contro la Real Sociedad nell'ultimo turno di Liga ha pareggiato (1 - 1) in casa del Maiorca, un punto servito comunque per restare al terzo posto in compagnia dell'a quota 45. E ha ...Il big lascia la Juventus e il Cholo Simeone ci si butta a capofitto: occasione per l'Il 'Cholo' Simeone sa perfettamente che per cambiare il destino dell'in vista della prossima stagione dovranno arrivare dei cambiamenti concreti all'interno della rosa.Prima della kermesse qatariota, il 24enne aveva firmato il prolungamento col club fino al 2025, ma alla finestra si sono fatte forti squadre con una potenza economica non da poco:e ...

Intervistato dal canale telematico ufficiale dell'Atletico Madrid, Fernando Torres, allenatore della Primavera dei Colchoneros, è tornato a parlare della sconfitta in Youth League contro ...Grazie al successo arrivato contro l'Atletico Madrid per 2-0, il Milan Primavera si è iscritto alla Final Four di Youth League per la prima volta nella sua storia. Si tratta ...