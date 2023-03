Atalanta, per un venerdì grasso serve un pieno di punti e di gol (Di venerdì 17 marzo 2023) Bergamo. Dalle abbuffate di gennaio (otto gol alla Salernitana, cinque in Coppa allo Spezia) a ‘Mai dire gol’ degli ultimi tempi (unica eccezione il bellissimo 2-0 sul campo della Lazio), ci sarà pure una via di mezzo? L’Atalanta ha fame di vittorie e chiama all’appello tutta la batteria dei suoi attaccanti per conquistare la tredicesima, che sarebbe la sesta in casa, al Gewiss dove per tradizione i nerazzurri di Gasperini vincono un po’ meno, in compenso i punti ottenuti fuori casa regalano sempre alla squadra una dimensione che anche quest’anno è europea. Vedremo alla fine poi di quale Europa si tratta, se la Conference attuale può diventare una Europa League o… Fermiamoci lì, per il momento: lo stesso Gasp ripete ogni volta, con i suoi giocatori, che ci vuole una striscia positiva per risalire qualche posizione e l’occasione buona può essere proprio ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 marzo 2023) Bergamo. Dalle abbuffate di gennaio (otto gol alla Salernitana, cinque in Coppa allo Spezia) a ‘Mai dire gol’ degli ultimi tempi (unica eccezione il bellissimo 2-0 sul campo della Lazio), ci sarà pure una via di mezzo? L’ha fame di vittorie e chiama all’appello tutta la batteria dei suoi attaccanti per conquistare la tredicesima, che sarebbe la sesta in casa, al Gewiss dove per tradizione i nerazzurri di Gasperini vincono un po’ meno, in compenso iottenuti fuori casa regalano sempre alla squadra una dimensione che anche quest’anno è europea. Vedremo alla fine poi di quale Europa si tratta, se la Conference attuale può diventare una Europa League o… Fermiamoci lì, per il momento: lo stesso Gasp ripete ogni volta, con i suoi giocatori, che ci vuole una striscia positiva per risalire qualche posizione e l’occasione buona può essere proprio ...

