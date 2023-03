Atalanta-Empoli, rimonta nerazzurra con gol di De Roon e Hojlund (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) - L'Atalanta rimonta e batte l'Empoli 2-1 nell'anticipo della 27esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente ai bergamaschi di salire a 45 punti e di rimanere agganciati al treno per la qualificazione alla prossima Champions League. L'Empoli rimane a 28 punti e perde la chance di compiere un passo definitivo verso la salvezza. I toscani passano in vantaggio alla fine del primo tempo dominato dai padroni di casa. L'Atalanta comincia a produrre occasioni da gol dopo 2 minuti con Pasalic e non smette di creare chance: i nerazzurri vanno vicino al gol almeno in 8 circostanze, ma non concretizzano mai. Al 44', alla prima vera sortita, l'Empoli colpisce. Akpa Akpro innesca Baldanzi, palla al centro e Ebuhei in due tempi arriva al tiro: gol, 0-1. Il vantaggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) - L'e batte l'2-1 nell'anticipo della 27esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente ai bergamaschi di salire a 45 punti e di rimanere agganciati al treno per la qualificazione alla prossima Champions League. L'rimane a 28 punti e perde la chance di compiere un passo definitivo verso la salvezza. I toscani passano in vantaggio alla fine del primo tempo dominato dai padroni di casa. L'comincia a produrre occasioni da gol dopo 2 minuti con Pasalic e non smette di creare chance: i nerazzurri vanno vicino al gol almeno in 8 circostanze, ma non concretizzano mai. Al 44', alla prima vera sortita, l'colpisce. Akpa Akpro innesca Baldanzi, palla al centro e Ebuhei in due tempi arriva al tiro: gol, 0-1. Il vantaggio ...

