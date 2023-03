Atalanta-Empoli oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni (Di venerdì 17 marzo 2023) La Serie A questa sera, venerdì 17 marzo, è pronta a ripartire con la 27ma giornata. Manca sempre meno al termine del campionato che procede spedito e, nella giornata di oggi, ben 4 squadre sono pronte ad affrontarsi. Alle 18.30 sarà il turno di Sassuolo-Spezia, che al Mapei Stadium tenteranno di prevalere l’una sull’altra. Alle 20.45 invece, a calcare il terreno di gioco del Gewiss Stadium saranno l’Atalanta e l’Empoli. La squadra guidata da mister Gasperini accoglierà tra le mura amiche l’undici con al timone Paolo Zanetti. Una sfida affascinante: ma vediamola da vicino. La Dea ha assolutamente bisogno di 3 punti. I bergamaschi non vincono in campionato da ben 4 partite e se vogliono mantenere il 6° posto, devono necessariamente portare a casa una vittoria. La Juventus ora è distante solamente 4 punti, ma occhio ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) LaA questa sera, venerdì 17 marzo, è pronta a ripartire con la 27ma giornata. Manca sempre meno al termine del campionato che procede spedito e, nella giornata di, ben 4 squadre sono pronte ad affrontarsi. Alle 18.30 sarà il turno di Sassuolo-Spezia, che al Mapei Stadium tenteranno di prevalere l’una sull’altra. Alle 20.45 invece, a calcare il terreno di gioco del Gewiss Stadium saranno l’e l’. La squadra guidata da mister Gasperini accoglierà tra le mura amiche l’undici con al timone Paolo Zanetti. Una sfida affascinante: ma vediamola da vicino. La Dea ha assolutamente bisogno di 3 punti. I bergamaschi non vincono in campionato da ben 4 partite e se vogliono mantenere il 6° posto, devono necessariamente portare a casa una vittoria. La Juventus ora è distante solamente 4 punti, ma occhio ...

