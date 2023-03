(Di venerdì 17 marzo 2023) – La 27esima giornata di Serie A si apre venerdì alle ore 18:30 con la sfida tra Sassuolo e Spezia, ma in serata – alle 20:45 – sarà anche il momento dell’di Gasperini contro l’di Zanetti. La squadra bergamasca vuole tornare alla vittoria per rientrare nella corsa ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NumeroDiez_10 : Stasera sarà invece il turno di #AtalantaEmpoli. ? Duello importante tra i leader tecnici delle due squadre, Jerem… - F9_Futbol : Today's #SerieA matches ? 05:30 PM ?? US Sassuolo Calcio v Spezia Calcio ? 07:45 PM ?? Atalanta BC v Empoli FC - LucaGiovagnoni : @Klosevic11 Nessun obbligo, abbiamo due risultati su tre visto anche il calendario delle altre che con un pareggio… - asianwin_ : ITALY SERIE A 00.30 - Sassuolo vs Spezia Pasaran : 3/4 , O/U : 2 3/4 Prediksi : Sassuolo / Score 2-1 02.45 - Ata… - Pierluca_RD : @AndreCardi Sassuolo 2-1 Spezia Atalanta 2-0 Empoli Monza 1-0 Cremonese Salernitana 1-1 Bologna Udinese 1-1 Milan S… -

Stesso discorso per Kovalenko ma i due paiono ancora indietro nelle gerarchie, venerdì ore 20:45, dubbio Zapata Gasperini ha fatto il punto sull'infermeria: 'Abbiamo fuori ...di Fabio Gennari Salvo sorprese dell'ultima ora, in campo dall'inizio nella sfida traeddovrebbero esserci ben tre ragazzi del 2003 che possono davvero rappresentare una risorsa importante per il ct della Nazionale Roberto Mancini . Giorgio Scalvini per la Dea e i due ...Le probabili formazioni di(3 - 4 - 1 - 2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Maehle, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Hojlund.(4 - 3 - 1 - 2): ...

Atalanta-Empoli, le probabili formazioni del match – La 27esima giornata di Serie A si apre venerdì alle ore 18:30 con la sfida tra Sassuolo e Spezia, ma in serata – alle 20:45 – sarà anche il momento ...Stasera contro l'Empoli l'Atalanta riprende la corsa alla Champions, ma dovrà fare a meno di Koopmeiners, Djimsiti e Hateboer, ancora fuori dalla lista dei convocati. Portieri: Musso, Rossi, ...