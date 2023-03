Atalanta-Empoli, Benedetta primavera o Quarto grado? La tv del 17 marzo (Di venerdì 17 marzo 2023) Per la prima serata in tv, venerdì 17 marzo alle 20.45 Sky e DAZN trasmetteranno la partita di calcio fra Atalanta ed Empoli, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Benedetta primavera”, condotto da Loretta Goggi. Il programma è la summa delle innumerevoli doti di Loretta Goggi: ogni puntata tratterà un tema diverso, passando liberamente da ieri a oggi attraverso personaggi, generi dello spettacolo, momenti memorabili della cultura pop prendendo spunti dalle teche Rai. In ogni episodio tanti ospiti: vecchi compagni con cui rievocare tra emozione, chiacchiere, gioco, musica e divertimento programmi e amici di un tempo e giovani protagonisti della tv di oggi, tra attori, cantanti e comici, con cui Loretta si confronterà, si metterà in gioco, si esibirà ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 marzo 2023) Per la prima serata in tv, venerdì 17alle 20.45 Sky e DAZN trasmetteranno la partita di calcio fraed, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “”, condotto da Loretta Goggi. Il programma è la summa delle innumerevoli doti di Loretta Goggi: ogni puntata tratterà un tema diverso, passando liberamente da ieri a oggi attraverso personaggi, generi dello spettacolo, momenti memorabili della cultura pop prendendo spunti dalle teche Rai. In ogni episodio tanti ospiti: vecchi compagni con cui rievocare tra emozione, chiacchiere, gioco, musica e divertimento programmi e amici di un tempo e giovani protagonisti della tv di oggi, tra attori, cantanti e comici, con cui Loretta si confronterà, si metterà in gioco, si esibirà ...

