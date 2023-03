Atalanta-Empoli 1-1 LIVE: nerazzurri vicini al goal con Ruggeri (Di venerdì 17 marzo 2023) Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta ed Empoli si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium di Bergamo,edsi affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Atalanta_BC : ?? Così in campo contro l'Empoli! ?? How we line up for #AtalantaEmpoli! @Plus500 | #SerieA #GoAtalantaGo ???? - EmpoliFC : Alle 20.45 al Gewiss Stadium la sfida contro l’Atalanta: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Perisan; Grassi, De Wi… - infoitsport : DIRETTA ATALANTA-EMPOLI Frana Gomme Madone 0-0 - infoitsport : Atalanta-Empoli: formazioni ufficiali e diretta TV - N1926NA : RT @ACapNeBon82: Ma che spettacolo: i tifosi dell'Atalanta cantano 'odio Napoli ' e l'Empoli segna l'1-0 e si ammutoliscono. Si viene #Atal… -