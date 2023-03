1 - CAPRICORNO Le storie platoniche non sono fatte per te e avrai modo di dimostrarlo con impeto al partner. 2 - TORO Venere ti rende l'amante migliore che il partner potrebbe desiderare. Te lo ...1 - SCORPIONE Alcuni piccoli dettagli del modo in cui ami, renderanno speciale e magico il rapporto col partner. 2 - GEMELLI La tua passione sarà trainante in una relazione che continuerà a fare ...1. ARIETE Di fronte ad un amante che è pronto a fare ciò che desideri, non dovrai metterti limiti. 2. SAGITTARIO In camera da letto potrai raggiungere più soddisfazioni che in qualsiasi altro ambito ...

Astro Sexy Parade: i Segni più felici in amore nel fine settimana TGCOM

Come ogni settimana, la Astro Sexy Parade ci rivela quali sono i Segni Zodiacali beniamini delle Stelle in amore. Ecco quelli super favoriti nel weekend dal 17 al 19 marzo.Looking back at the snippet posted by Buletin TV3 on their official Facebook page, it turned out to be true that the presenters, Halle Berry and Jessica Chastain, had their entire bodies blurred out ...