Aston Villa vs Bournemouth – probabili formazioni e ultime notizie

Fresco di una sorprendente vittoria contro il Liverpool, che ha permesso di proseguire la lotta per la sopravvivenza in Premier League, il Bournemouth si reca nelle West Midlands per affrontare l'Aston Villa sabato 18 marzo pomeriggio. I Cherries hanno avuto la meglio sugli avversari del Merseyside per 1-0 lo scorso fine settimana, mentre gli uomini di Unai Emery sono stati fermati sul pareggio per 1-1 contro il West Ham United. Il calcio di inizio di Aston Villa vs Bournemouth è previsto alle 16 Anteprima della partita Aston Villa vs Bournemouth a che punto sono le due squadre Aston Villa Erano passati quasi 365 giorni esatti da quando il Villa aveva iniziato una striscia di ...

