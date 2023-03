Asse Cina-Russia | Xi Jinping in visita a Mosca da lunedì Con Putin firmerà intesa per “una nuova era”

(Di venerdì 17 marzo 2023)-Pechino. Il presidente russo Vladimire il presidente cinese Xi, inla prossima settimana a, firmeranno due dichiarazioni congiunte. Lo ha annunciato il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, spiegando chefirmeranno anche altri dieci accordi.e Xifirmeranno 10 accordi “I leader firmeranno una dichiarazione congiunta sull’approfondimento delle relazioni di partenariato globale e cooperazione strategica. Che entrano in unaera”, ha spiegato Ushakov. Lla seconda, più strategica, riguarda lo sviluppo di aree chiave della cooperazione economica russo-cinese fino al 2030. Il presidente cinese ina ...

L'accordo a tre non è un risultato diplomatico notevole solo per la. L'Arabia Saudita di ... Si sta formando una sorta didei despoti indirizzato dall'egemonia cinese che ha ambizioni globali. ...XI JINPING LUIZ INACIO LULA DA SILVA - Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva visiterà ladal 26 al 31 marzo prossimi, su invito del presidente Xi Jinping. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Pechino. XI JINPING LUIZ INACIO LULA DA SILVAGli Alti rappresentanti di, Arabia Saudita e Iran si sono un po' complicati la vita, la settimana scorsa, quando si sono incontrati a Pechino. Ma hanno fatto sapere che stiamo entrando in un nuovo mondo. Ancora prima di ...

Asse Russia-Cina-Iran, via alle esercitazioni navali congiunte: “Per la pace e la stabilità regional... Il Riformista

La Cina del terzo mandato di Xi Jinping cala in tavola le carte ... La compattezza dell’Occidente intorno a questa strategia del confronto a 180 gradi, lungo l’asse Pechino – Mosca, è lungi ...Improvvisamente, la Cina assume il ruolo di grande mediatore di potere in Medio ... Si sta formando una sorta di «asse dei despoti» indirizzato dall’egemonia cinese che ha ambizioni globali.