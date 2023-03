ASREM di Campobasso | Concorso per 19 Dirigenti Medici

(Di venerdì 17 marzo 2023) L’Azienda Sanitaria Regionale Molise diha appena emesso un Bando diper l’assunzione di 19, in disciplina di anestesia e rianimazione, con contratto a tempo indeterminato. Possono partecipare alla selezione tutti coloro che hanno conseguito laurea magistrale inna con specializzazione della disciplina richiesta, maturato esperienza nella mansione, con iscrizione all’Albo. Il Medico di Anestesia e Rianimazione una Figura fondamentale del Servizio Sanitario, dotato di un’ottima capacità di ragionamento e di azione, predisposto al lavoro in equipe e su turni. Bando diIn esecuzione della deliberazione n. 202 del 13 febbraio 2023 é indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moliseweb : Caso #Vigliardi: mobilitazione per l'ex primario di chirurgia del Veneziale martedì 14 all'Asrem a Campobasso -

- Sono 12 i medici stranieri specializzati in Anestesia e Rianimazione che hanno riposto all'avviso pubblico dell'Azienda sanitaria regionale del Molise () per l'assunzione a tempo ..."Il 15 Dicembre 2022 in Prefettura a, dopo essere stati gli unici realmente interessati alla vertenza precari covid abbiamo sottoscritto con Regione eun difficile accordo sulla proroga parziale di circa 150 infermieri ..."Il 15 Dicembre 2022 in Prefettura a, dopo essere stati gli unici realmente interessati alla vertenza precari covid abbiamo sottoscritto con Regione eun difficile accordo sulla proroga parziale di circa 150 infermieri ...

SANITÀ – Dodici medici stranieri rispondono ad avviso Asrem Molise Network

Sanità Molise, Colacci (UGL): “Asrem intervenga urgentemente su carenza degli organici”. “Il 15 Dicembre 2022 in Prefettura a Campobasso, dopo essere st ...Dichiara in una nota il Segretario Regionale UGL Salute Giovanni Colacci: Il 15 dicembre 2022 in Prefettura a Campobasso, dopo essere stati gli unici realmente interessati alla vertenza precari Covid ...