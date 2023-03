ASI - Firmato un protocollo d' intesa con l' Arma dei Carabinieri

(Di venerdì 17 marzo 2023) stato siglato un nuovod'della durata di tre anni tra l'deie l'Automobil club Storico Italiano (ASI). Saranno promosse in futuro nuove attività di interesse storico, sociale e culturale legate al mondo dei motori con scopo divulgativo ed educativo, oltre a studi e ricerche su particolari veicoli di interesse storico. Le storiche deiagli eventi ASI. I club federati ASI potranno contare sul supporto dell'per gli eventi, che esporrà anche i propri veicoli storici. L'ASI a sua volta sarà l'ente di riferimento per le certificazioni dei veicoli stessi e sono previste collaborazioni dedicate per il restauro dei mezzi militari.

