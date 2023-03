Ascolti tv | i dati di giovedì 16 marzo

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 17 marzo 2023) Bene il finale di Che Dio Ci Aiuti 7 Nella serata di ieri,162023, su Rai Uno il finale della fiction Che Dio Ci Aiuti 7 porta a casa 4.254.000 spettatori pari al 22.7%. Su Canale 5, in onda dalle 21.48 all’1.25, l’appuntamento con il Grande Fratello Vip si ferma a 2.472.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Rai2 The Gentlemen coinvolge 557.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su Italia 1 Wonder Woman ha intrattenuto 1.140.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 944.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 890.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 789.000 spettatori con uno share del 5.3%. L'articolo proviene da 361 Magazine.