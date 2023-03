Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 16 marzo 2023

(Di venerdì 17 marzo 2023)TV: idei programmi più visti di16, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Vince ancora la prima serata la fiction Che Dio ci aiuti 7 su Rai1, con una media di 4,25 milioni di spettatori, mentre la puntata del Grande Fratello VIP perde qualche spettatore rispetto alla scorsa settimana. Splendida Cornice su Rai3 rimane stabile sotto il milione di spettatori. Ottimo il pomeriggio di Canale5.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Che Dio ci aiuti 7 ha totalizzato 4411 spettatori (21,48% di share) nel primo episodio e 4113 (23,92%) nel secondo. La puntata del reality Grande Fratello VIP su Canale5 ha conquistato in media 2472 spettatori (share 19,07%). ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : I dati di ascolto dell'ultimo turno di #SerieA sono impietosi. Altro che 'rischio implosione' di cui parla il presi… - infoitcultura : Ascolti tv, i dati di giovedì 16 marzo - infoitcultura : Ascolti tv e dati Auditel giovedì 16 marzo: Che Dio ci aiuti trionfa, GF Vip battuto agevolmente - Serenel89603423 : @Boomerissima ?????? metti la foto della scelta e scrivi i dati di una fascia oraria che non c'entra niente con la sce… - FiollaBaron : RT @Alelem00: @GrandeFratello gli ascolti della prossima settimana saranno dati dalla famiglia degli incorvassi. 4 gatti. Non guarderò nean… -

dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 16 marzo: vince Che Dio ci aiuti. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il ...Di seguito tutti irelativi aglitv del prime time di giovedì 16 marzo 2023 : Rai Uno " Che Dio ci aiuti ha appassionato 4.254.000 spettatori (22.7%) Canale 5 " Grande Fratello Vip è ...Nessun boom diper l'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7 ma la fiction di Rai 1 vince facile la serata: ecco idel 16 marzo ...

Ascolti tv e dati Auditel mercoledì 15 marzo: vince Chiambretti, sorprese Chi l'ha visto e Mare Fuori Virgilio Notizie

L’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7, in onda su Rai Uno, batte nettamente il Grande Fratello Vip 7, trasmesso da Canale Cinque. Nessun altro programma del palinsesto generalista, eccezion fatta per ...Clementino, uno dei protagonisti dello show campione di ascolti “The Voice senior”, domani ... In studio, anche lo scenografo tre volte premio Oscar, Dante Ferretti. Nella seconda parte del programma, ...