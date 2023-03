Ascolti tv Che Dio ci Aiuti 7 (ultima puntata) e GF VIP, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di giovedì 16 marzo 2023 (Di venerdì 17 marzo 2023) Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra l’ultima puntata della fiction Che Dio ci Aiuti 7 e la puntata del giovedì del Grande Fratello Vip? ieri sera, giovedì 16 marzo, sono anDati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte la serie tv di successo con Francesca Chillemi nei panni della novizia Azzurra nel finale di stagione, dall’altra Alfonso Signorini e i suoi vipponi a un passo dalla fine. Ecco chi ha vinto. Ascolti tv Che Dio ci Aiuti 7 (ultima puntata) e GF VIP Dalle 10.00 saranno trasmessi i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023)tv, chi hala gara tra l’della fiction Che Dio ci7 e ladeldel Grande Fratello Vip?sera,16, sono anin onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte la serie tv di successo con Francesca Chillemi nei panni della novizia Azzurra nel finale di stagione, dall’altra Alfonso Signorini e i suoi vipponi a un passo dalla fine. Ecco chi hatv Che Dio ci7 () e GF VIP Dalle 10.00 saranno trasmessi i ...

