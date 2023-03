ASCOLTI TV 16 MARZO 2023 | CHIUDE CHE DIO CI AIUTI 22 | 7% | L’ULTIMO RADDOPPIO DEL GFVIP 19 | 1% | FRIBURGO-JUVE | VIVA RAI2!

(Di venerdì 17 marzo 2023)TV 16· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – 1593 16.00Tg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1590 13.40Oggi è un Altro Giorno – 1484 14.40Paradiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Soliti Ignoti – 3767 18.00 + xChe Dio ci– 4254 22.70 (x+x)Porta a Porta +– 701 8.60 + x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 1007 22.00Mattino 5 News – 999 22.70Forum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici + GF Vip – x + xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + Saluti – x ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Ascolti Grande Fratello Vip 7, quarantaduesima puntata 16 marzo: ecco i dati auditel della prima serata… - fabiofabbretti : Benissimo Tv8 in preserale all'8.4% con #FriburgoJuve (primo tempo 7.7%, secondo tempo 8.9%) - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Giovedì 16 Marzo 2023. Che Dio Ci Aiuti chiude senza botto (4,25 mln - 22.7%). GF Vip 19.1% (2,47 mln) - fabiofabbretti : #CheDioCiAiuti7 chiude al 22.7% (4,25 mln), il #GFVIP cala al 19.1% (2,47 mln), bene Italia 1 con #WonderWoman (6%… - tvblogit : Ascolti tv giovedì 16 marzo 2023: Che Dio ci aiuti, GF Vip 7 -

...quindi l'appuntamento con il Trono Over e Classico del popolare dating show campione d'del ... ma è pronto a tornare in onda con le nuove puntate da lunedì 202023 alle ore 14.45. Al posto ...Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 172023 Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi ...le donne e alle prese con gli...Diciamoci subito la verità. Songs Of Surrender , il nuovo album degli U2 , in uscita il 17, non è l'album che i fan degli U2 stavano aspettando . Dopo una pausa che, a parte qualche ......

Ascolti tv mercoledì 15 marzo 2023: La tv dei 100 e uno a 2,2 mln (16%), Tutta un’altra vita a 2,1 mln (12,6%), Chi l’ha visto a 1,9 mln (12%) Tvblog

(Adnkronos) – Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di stato in Russia dal 20 al 22 marzo su invito del presidente russo ... a parlare con il suo omologo ucraino per ascoltare anche la ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 16 marzo 2023 Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Che Dio ci aiuti 7. Su Rai 2 The Gentleman. Su Rai 3 ...