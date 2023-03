ASCOLTI TV 16 MARZO 2023 | CHIUDE CHE DIO CI AIUTI 22 | 7% | L’ULTIMO RADDOPPIO DEL GFVIP 19 | 1% | FRIBURGO-JUVE 8 | 4% | VIVA RAI2! 17 | 4%

(Di venerdì 17 marzo 2023)TV 16· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – 359 13.50Tg1 – 975 17.70Tg1 Mattina – 616 11.40UnoMattina – 696 15.90Storie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – 1593 16.00Tg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1590 13.40Oggi è un Altro Giorno – 1484 14.40Paradiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – 1809 21.50Vita in Diretta – 2207 22.30L’Eredità – 2926 21.30L’Eredità – 3985 23.30Tg1 – xCinque Minuti + Soliti Ignoti – 3767 18.00 + 4612 21.60Che Dio ci– 4254 22.70 (x+x)Porta a Porta +– 701 8.60 + x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 1007 22.00Mattino 5 News – 999 22.70Forum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – 2989 29.50 + ...

Nella serata di ieri, giovedì 16 marzo 2023, su Rai Uno il finale della fiction Che Dio Ci Aiuti 7 porta a casa 4.254.000 spettatori pari al 22.7%. Su Canale 5, in onda dalle 21.48 all’1.25, ...Ascolti TV – Nella prima serata di ieri, giovedì 16 marzo 2023, il Grande Fratello Vip è andato in onda con la sua quarantaduesima puntata puntata trasmessa in diretta sulla rete ammiraglia di Casa ...