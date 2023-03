Ascolti Grande Fratello Vip 7, quarantaduesima puntata 16 marzo: ecco i dati auditel della prima serata (Di venerdì 17 marzo 2023) Ascolti TV – Nella prima serata di ieri, giovedì 16 marzo 2023, il Grande Fratello Vip è andato in onda con la sua quarantaduesima puntata puntata trasmessa in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Alfonso Signorini. ecco a seguire i dati auditel della prima serata di ieri. Ascolti Grande Fratello Vip 7, quarantaduesima puntata Ieri in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 17 marzo 2023)TV – Nelladi ieri, giovedì 162023, ilVip è andato in onda con la suatrasmessa in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Alfonso Signorini.a seguire idi ieri.Vip 7,Ieri in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Ascolti Grande Fratello Vip 7, quarantaduesima puntata 16 marzo: ecco i dati auditel della prima serata… - infoitcultura : Ascolti tv ieri giovedì 16 marzo 2023: share di Che Dio ci aiuti 7 su Rai 1, Grande Fratello VIP su Canale 5 - pattynaike : @Investigsocial dovremmo spegnere tv. questo ha piu' effetto del non voto. io credo che il segnale vada dato bello… - antodocc : Le room stasera che fanno più ascolti del grande fratello?? #donnalisi #fiorde #drojette - Elena250945 : RT @natachina91: Far rimanere Antonella senza vincere significa solo fare il gioco del grande fratello! Continuare a far fare ascolti a un… -