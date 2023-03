Arte: studente siciliano vola a New York con il progetto MabArt (Di venerdì 17 marzo 2023) Si chiama Samuele Tavilla è uno studente dell’Istituto superiore “Verona Trento di Messina” indirizzo Grafica e Comunicazione e si è classificato nei primi posti vincendo un soggiorno a New York. Grazie al progetto nazionale MabArt che consente agli studenti di comprendere le espressioni artistiche, il loro valore e i tanti significati che trasmettono, ma per ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Si chiama Samuele Tavilla è unodell’Istituto superiore “Verona Trento di Messina” indirizzo Grafica e Comunicazione e si è classificato nei primi posti vincendo un soggiorno a New. Grazie alnazionale MabArt che consente agli studenti di comprendere le espressioni artistiche, il loro valore e i tanti significati che trasmettono, ma per ... TAG24.

