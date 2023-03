Arsenal - Sporting, il gol di Goncalves da centrocampo è da Premio Puskas! (Di venerdì 17 marzo 2023) LONDRA - La grande favorita per la vittoria finale dell'Europa League, l' Arsenal , viene eliminata dallo Sporting Lisbona . I Gunners, che in Premier League sono primi davanti al Manchester City, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 17 marzo 2023) LONDRA - La grande favorita per la vittoria finale dell'Europa League, l', viene eliminata dalloLisbona . I Gunners, che in Premier League sono primi davanti al Manchester City, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leleadani : Arsenal Sporting non dovrebbe finire mai. #calcio #spettacolo #valoredelgioco #rispettodelgioco - VELOSPORT1960 : - Davik84 : @antoniocorsa non sono d'accordo sullo sporting, visti contro l'Arsenal secondo me anche loro 3 stelle - kekko_molise87 : Se #Allegri fosse stato eliminato in #EuropaLeague dallo Sporting Lisbona, la #Bobotv gli avrebbe dedicato 76 punta… - mrandroid02 : Arsenal-Sporting, il gol di Goncalves da centrocampo è da Premio Puskas! -