Arsenal - Sporting, il gol da centrocampo di Gonçalves (Di venerdì 17 marzo 2023) Lo Sporting va ai quarti di Europa League battendo l'Arsenal ai rigori: nei tempi regolamentari il gol del pari (dopo il vantaggio di Xhaka) arriva ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 17 marzo 2023) Lova ai quarti di Europa League battendo l'ai rigori: nei tempi regolamentari il gol del pari (dopo il vantaggio di Xhaka) arriva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leleadani : Arsenal Sporting non dovrebbe finire mai. #calcio #spettacolo #valoredelgioco #rispettodelgioco - OdeonZ__ : Martinelli sbaglia il rigore e l'Arsenal va fuori: la sintesi del successo Sporting - andrewsword2 : RT @agostinomela: L’eliminazione dell’Arsenal per mano dello Sporting Lisbona lancia un messaggio anche a noi. Qualunque sia l’avversario,… - sportli26181512 : Gonçalves, gol straordinario da centrocampo. VIDEO: Lo Sporting Lisbona vola ai quarti di Europa League dopo aver b… - EnricoNiente : RT @kekko_molise87: Se #Allegri fosse stato eliminato in #EuropaLeague dallo Sporting Lisbona, la #Bobotv gli avrebbe dedicato 76 puntate.… -