Arrestato uno spacciatore a Napoli, beccato mentre cedeva droga (Di venerdì 17 marzo 2023) Arrestato uno spacciatore a Napoli e sanzionato l'acquirente amministrativamente per detenzione Arrestato uno spacciatore a Napoli. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Generale Francesco Pinto, hanno notato un uomo che ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di una banconota. I poliziotti hanno bloccato i due trovando lo spacciatore in possesso di 20 euro, mentre l'acquirente era in possesso di una stecca di hashish del peso di circa 2 grammi. G.F., 39enne napoletano con precendenti di polizia, è finito in manette per spaccio di sostanza stupefacente, mentre l'acquirente sanzionato

