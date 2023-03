(Di venerdì 17 marzo 2023) La Corte penale(ICC) ha emesso due mandati di arresto per il presidente russo Vladimire per la commissaria presidenziale russa per i diritti dei, Maria Alekseyevna Lvova-Belova. In una dichiarazione, l'ICC ha affermato che ci sono «ragionevoli motivi» per ritenere che il leader russo «abbia la responsabilità penale» per il «crimine di guerra dizione e trasferimento illegale della popolazione» con particolare riferimento aidalle aree occupate dell'Ucraina alla Russia. Inoltre, i magistrati internazionali affermano che ci sono anche «ragionevoli motivi» per ritenere che Lvova-Belova «abbia la responsabilità penale individuale» per gli stessi crimini di cui è imputato. La Corte ha quindi accusatodi essere ...

