Argentina, oltre un milione di richieste per il match contro Panama

Entusiasmo alle stelle in Argentina per il match amichevole della nazionale contro Panama, in programma il 23 marzo allo stadio Monumental di Buenos Aires. Sono oltre un milione infatti le persone che stanno facendo richiesta online, per acquistare i biglietti della sfida. Clima di festa assoluta in Argentina, quindi, per quella che sarà la prima apparizione post Mondiale della Seleccion.

