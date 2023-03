Ardea | troppi incidenti | la Polizia Locale al lavoro per rifare la segnaletica stradale

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 marzo 2023)– Il comando della, coordinati dal Comandante Tenente Colonello Antonello Macchi, per tentare di mettere un freno ai continuistradali che si verificano ad, ha deciso di realizzare una nuova, sia orizzontale che verticale, nei punti più pericolosi delle vie della cittadina rutula. Assieme al personale della squadra del settore viabilità, sui cartelli sono stati anche installati dei lampeggianti così da avvisare gli automobilisti della pericolosità di certi incroci. Tra questi quello di via N. Strampelli, che all’altezza di via della Pescarella attraversa la Pontina Vecchia. Un incrocio che in passato ha causato diversi morti e ingenti danni alle vetture. Sempre su questo incrocio sono stati riposizionati anche i cartelli di limite di ...