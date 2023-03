Arbitrum lancia il suo token e un airdrop: ecco i requisiti per ottenerlo (e altre novità) (Di venerdì 17 marzo 2023) L’annuncio tanto atteso da mesi è finalmente arrivato: Arbitrum lancerà un suo token $ARB e ha previsto un airdrop per tutti coloro che rispettano i seguenti requisiti. Cos’è Arbitrum? Si tratta di una soluzione layer 2 che rende scalabile la blockchain Ethereum, elimina i rallentamenti delle transazioni e abbatte in modo sostanziale i costi di gas fee. ecco i requisiti necessari per ottenere l’airdrop: 1. Avere utilizzato il Bridge ufficiale “Arbitrum One” 2. Avere eseguito più transazioni su Arbitrum negli ultimi mesi 3. Condotto transazioni oltre i 10.000 dollari 4. Depositato più di 10.000 dollari di liquidità su rete Arbitrum 5. Avere eseguito più di 4 transazioni generiche o interagito con Smart ... Leggi su blockworld (Di venerdì 17 marzo 2023) L’annuncio tanto atteso da mesi è finalmente arrivato:lancerà un suo$ARB e ha previsto unper tutti coloro che rispettano i seguenti. Cos’è? Si tratta di una soluzione layer 2 che rende scalabile la blockchain Ethereum, elimina i rallentamenti delle transazioni e abbatte in modo sostanziale i costi di gas fee.necessari per ottenere l’: 1. Avere utilizzato il Bridge ufficiale “One” 2. Avere eseguito più transazioni sunegli ultimi mesi 3. Condotto transazioni oltre i 10.000 dollari 4. Depositato più di 10.000 dollari di liquidità su rete5. Avere eseguito più di 4 transazioni generiche o interagito con Smart ...

