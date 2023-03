Approvata la riforma fiscale 2023: cosa cambierà nei prossimi 24 mesi (Di venerdì 17 marzo 2023) Nelle scorse ore è stata Approvata la tanto attesa riforma fiscale, che troverà la sua piena attuazione nei prossimi 24 mesi: iniziata, ai suoi albori, dal Governo Draghi, è stata definitivamente posta in essere (almeno su carta) dall’attuale Governo Meloni. riforma fiscale, di cosa si tratta In Consiglio dei Ministri, infatti, il delegato all’Economia e alle Finanze Giancarlo Giorgetti ha spiegato che i cardini su cui si basa la riforma fiscale sono da rintracciarsi in un ampio rilancio strutturale del Bel Paese sul piano economico e sociale. Nel dettaglio, fra gli obiettivi principali vi è la volontà di dare un forte impulso alla crescita economica; stimolo alla natalità; Tali obiettivi, secondo il ... Leggi su fmag (Di venerdì 17 marzo 2023) Nelle scorse ore è statala tanto attesa, che troverà la sua piena attuazione nei24: iniziata, ai suoi albori, dal Governo Draghi, è stata definitivamente posta in essere (almeno su carta) dall’attuale Governo Meloni., disi tratta In Consiglio dei Ministri, infatti, il delegato all’Economia e alle Finanze Giancarlo Giorgetti ha spiegato che i cardini su cui si basa lasono da rintracciarsi in un ampio rilancio strutturale del Bel Paese sul piano economico e sociale. Nel dettaglio, fra gli obiettivi principali vi è la volontà di dare un forte impulso alla crescita economica; stimolo alla natalità; Tali obiettivi, secondo il ...

