"Appena la vedono si fermano". Ladri, l'arma definitiva che li terrorizza (Di venerdì 17 marzo 2023) È temuto dall'80% dei potenziali criminali, che alla sola vista si bloccano senza necessità di utilizzo da parte delle forze dell'ordine. È il Taser, la pistola elettrica di cui pian piano si stanno dotando tutti i Corpi di Stato. A un anno dalla sua adozione anche in Italia, il dispositivo oggi è ormai utilizzato da cinquemila tra agenti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, Polizia locale, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Il dato è stato reso noto durante un convegno dal titolo “Axon tech summit” che ieri si è tenuto a Roma, dove istituzioni, forze dell'ordine, ed esperti, hanno fatto il punto su sicurezza, ordine pubblico e tecnologie più all'avanguardia del settore. All'evento sono intervenuti, tra gli altri, Valentino Valentini, viceministro delle imprese e del made in Italy; Ettore Rosato di Italia Viva, rappresentanti del ministero della Giustizia edelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) È temuto dall'80% dei potenziali criminali, che alla sola vista si bloccano senza necessità di utilizzo da parte delle forze dell'ordine. È il Taser, la pistola elettrica di cui pian piano si stanno dotando tutti i Corpi di Stato. A un anno dalla sua adozione anche in Italia, il dispositivo oggi è ormai utilizzato da cinquemila tra agenti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, Polizia locale, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Il dato è stato reso noto durante un convegno dal titolo “Axon tech summit” che ieri si è tenuto a Roma, dove istituzioni, forze dell'ordine, ed esperti, hanno fatto il punto su sicurezza, ordine pubblico e tecnologie più all'avanguardia del settore. All'evento sono intervenuti, tra gli altri, Valentino Valentini, viceministro delle imprese e del made in Italy; Ettore Rosato di Italia Viva, rappresentanti del ministero della Giustizia edelle ...

