Antonio Fuoco conquista la prima pole della Ferrari AF Corse 499P in hypercar nella 1000 miglia di Sebring

... al debutto con la 499P nella categoria Hypercar: sulla mitica pista di Sebring, in Florida,ha infatti centrato la prima pole position della stagione 2023 , proprio a mezzo secolo dall'...In Floridasbaraglia la concorrenza ottenendo la pole position della 1000 Miglia di Sebring al volante della Ferrari 499P Hypercar numero 50. Un giro fenomenale per il 26enne, che inaugura in ..."È qualcosa di fantastico, voglio ringraziare tutte le persone qui e a Maranello, perché quanto siamo riusciti a realizzare in questi 7 mesi è qualcosa davvero speciale " , racconta, ...

Wec 2023, Fuoco vola a Sebring: pole Ferrari nella 1000 Miglia. Alle 17 il via live su Sky Sky Sport

SEBRING - Il mondiale WEC prende il via con le Mille Miglia di Sebring, e la Ferrari, che ha fatto il suo ritorno nella classe hypercar del campionato endurance dopo 50 anni, parte con il botto: ...SEBRING - La Ferrari 499P stupisce tutti nel primo appuntamento del mondiale WEC, piazzandosi in pole position alle Mille Miglia di Sebring con Antonio Fuoco. Il pilota calabrese, infatti, ha chiuso ...