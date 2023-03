Antonio Donato Marra coordinatore nazionale del Corecom

(Di venerdì 17 marzo 2023) Il Presidente delBasilicata,, è stato elettodei Comitati per le Comunicazioni della Regioni e delle Province Autonome: lo ha reso noto l’ufficio stampa del consiglio regionale della Basilicata, precisando cheha nominato vicepresidenti “la presidente delPuglia, Lorena Saracino, e il presidente deldel Trentino, Marco Sembenotti”. “L’organismo ha la funzione di coordinare l’attività deinei rapporti con l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, che ha delegato ai Comitati regionali l’esercizio di numerose funzioni (dal monitoraggio e dalla vigilanza sulle emittenti radiotelevisive, alla definizione delle controversie tra utenti e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Donato94304723 : RT @VitoBardi: Complimenti al Presidente del Corecom #Basilicata, Antonio Donato Marra, eletto coordinatore nazionale dei Comitati per le C… - VitoBardi : Complimenti al Presidente del Corecom #Basilicata, Antonio Donato Marra, eletto coordinatore nazionale dei Comitati… - ellebpangalinan : DONATO ANTONIO ISA PA HA! - PocotJesel : @dbtpwarriorsOFC Donato Antonio #DonnyPangilinan #BelleMariano #DonBelle #DONBELLEmpire @donnypangilinan @bellemariano02 - _dbkathlyne : Donato Antonio!!! ?????? @donnypangilinan | #DonnyPangilinan -

... Daniele Mencarelli (IISS Leon Battista Alberti), Orso Tosco (ISSBramante), Maura Gancitano ... il giornalista Giuseppe Sarcina col Ministro degli Affari esteriTajani, lo storico ...Il vicepresidente della ProvinciaLeo ha sottolineato l'importanza della storia d'Italia ... realizzata a cura del Presidente del Museo di Storia Patria di Tricase,Giovanni Antonaci ...Il Presidente del Corecom Basilicata,Marra, è stato eletto coordinatore nazionale dei Comitati per le Comunicazioni della Regioni e delle Province Autonome: lo ha reso noto l'ufficio stampa del consiglio regionale della ...

Allo Scaligero nello scorso weekend rodeo dei record con 68 players vince Caruso VeronaSera

Il Presidente del Corecom Basilicata, Antonio Donato Marra, è stato eletto coordinatore nazionale dei Comitati per le Comunicazioni della Regioni e delle Province Autonome: lo ha reso noto l'ufficio s ...In occasione della partita di calcio che si svolgerà presso lo stadio comunale sabato 18 marzo alle 17.30, è stato disposto lo sgombero di via Gastaldi e di un tratto di viale Kasman. Attenzione!