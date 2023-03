Antonino Spinalbese, è già finita con Ginevra Lamborghini: il nuovo flirt (Di venerdì 17 marzo 2023) Quel bacio appassionato negli studi del Grande Fratello Vip pare che sia ormai solo un lontano ricordo. Tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini potrebbe essere già finita e le indiscrezioni delle ultime settimane – che li volevano più lontani che mai – sarebbero state confermate. L’ex gieffino è stato infatti paparazzato in dolce compagnia: le foto non lasciano spazio ai dubbi. Antonino Spinalbese paparazzato con la nuova fiamma Nella Casa del GF Vip tra di loro era nata una certa simpatia: impossibile non notare la complicità di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini durante la loro esperienza nel reality show. Il loro sembrava un legame sincero, che avrebbe potuto essere coltivato anche ... Leggi su dilei (Di venerdì 17 marzo 2023) Quel bacio appassionato negli studi del Grande Fratello Vip pare che sia ormai solo un lontano ricordo. Trapotrebbe essere giàe le indiscrezioni delle ultime settimane – che li volevano più lontani che mai – sarebbero state confermate. L’ex gieffino è stato infatti paparazzato in dolce compagnia: le foto non lasciano spazio ai dubbi.paparazzato con la nuova fiamma Nella Casa del GF Vip tra di loro era nata una certa simpatia: impossibile non notare la complicità didurante la loro esperienza nel reality show. Il loro sembrava un legame sincero, che avrebbe potuto essere coltivato anche ...

