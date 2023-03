Antonino paparazzato con una ragazza famosa (che non è Ginevra) (Di venerdì 17 marzo 2023) Appena uscito dalla casa del GF Vip Antonino Spinalbese ha baciato Ginevra Lamborghini. I due si sono frequentati per almeno una settimana, ma lo scorso mercoledì il settimanale Chi ha rivelato che la ‘relazione’ sarebbe già finita. “La storia finita con Belen? Per lui era un problema parlare della loro relazione, voleva togliersi di dosso quell’etichetta. Il rapporto fra l’ex vippone e Belen è limitato alla figlia: vanno d’accordo per lei, cercando di non farle sentire il peso della loro separazione. Nel frattempo Spinalbese ha frenato l’interesse per Ginevra Lamborghini. Dopo essersi lanciato spontaneamente in questa nuova prospettiva, ha ricominciato a sentirsi estraneo alle dinamiche del gossip e della tv e, al momento, sta meglio da solo, con la sua famiglia. Intanto lui ha persino concesso ai fan su Instagram un video dei primi ... Leggi su biccy (Di venerdì 17 marzo 2023) Appena uscito dalla casa del GF VipSpinalbese ha baciatoLamborghini. I due si sono frequentati per almeno una settimana, ma lo scorso mercoledì il settimanale Chi ha rivelato che la ‘relazione’ sarebbe già finita. “La storia finita con Belen? Per lui era un problema parlare della loro relazione, voleva togliersi di dosso quell’etichetta. Il rapporto fra l’ex vippone e Belen è limitato alla figlia: vanno d’accordo per lei, cercando di non farle sentire il peso della loro separazione. Nel frattempo Spinalbese ha frenato l’interesse perLamborghini. Dopo essersi lanciato spontaneamente in questa nuova prospettiva, ha ricominciato a sentirsi estraneo alle dinamiche del gossip e della tv e, al momento, sta meglio da solo, con la sua famiglia. Intanto lui ha persino concesso ai fan su Instagram un video dei primi ...

