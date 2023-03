Antonella non va in finale al GF Vip, lo sfogo dei genitori e la reazione contro Orietta Berti: “Cantante mediocre” (Di venerdì 17 marzo 2023) Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha avuto un crollo emotivo anche per “colpa” della mancata finale andata nelle mani di Micol Incorvaia (che ha battuto pure Nikita Pelizon). Antonella non va in finale al GF Vip: la reazione dei genitori contro Orietta Berti I genitori e il suo staff, dopo l’esito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 17 marzo 2023) Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip,Fiordelisi ha avuto un crollo emotivo anche per “colpa” della mancataandata nelle mani di Micol Incorvaia (che ha battuto pure Nikita Pelizon).non va inal GF Vip: ladeie il suo staff, dopo l’esito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Sushi, dediche speciali e balli di gruppo: il compleanno di Antonella non poteva essere più spumeggiante ???? #GFVIP - GrandeFratello : Le sorprese non sono finite, Antonella ?? #GFVIP - GrandeFratello : Sono passati pochi giorni dalla separazione tra Edoardo ed Antonella... ed il vuoto si è fatto profondo ed intenso.… - LaFra84699929 : RT @itsmartyss: antonella pensa che micol e tavassi gli hanno portato sfiga e per quello non è in finale mi piscio sotto lei non può essere… - youareporacci : RT @rebecca_ame: La regia che mette “abissale” non so se vuole morta prima me o Antonella ????? #donnalisi #GFvip -