Antonella non va in finale al GF Vip, ex fidanzato interviene e attacca il fandom (Di venerdì 17 marzo 2023) Micol Incorvaia è la seconda finalista del GF Vip dopo Oriana Marzoli. Antonella Fiordelisi non ha preso bene questo risultato ed ha avuto un forte crollo emotivo costringendo i genitori ad intervenire ma anche il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa ha voluto dire la sua. Antonella non va in finale al GF Vip, ex fidanzato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 17 marzo 2023) Micol Incorvaia è la seconda finalista del GF Vip dopo Oriana Marzoli.Fiordelisi non ha preso bene questo risultato ed ha avuto un forte crollo emotivo costringendo i genitori ad intervenire ma anche il suo exGianluca Benincasa ha voluto dire la sua.non va inal GF Vip, ex... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Sushi, dediche speciali e balli di gruppo: il compleanno di Antonella non poteva essere più spumeggiante ???? #GFVIP - GrandeFratello : Le sorprese non sono finite, Antonella ?? #GFVIP - GrandeFratello : Sono passati pochi giorni dalla separazione tra Edoardo ed Antonella... ed il vuoto si è fatto profondo ed intenso.… - pazzesKaverona : RT @Sandy___8: Antonella: 'Non ho MAI detto che Micol sta qua a fare la coppia con Tavassi ma in realtà neanche le piace.' Eppure in una pr… - Alessan47890178 : Amtonella sta li da 6 mesi dovreste votare lei lo sapete che ora dopo li aerei si riprende non rompete le balle si vota antonella #donnalisi -