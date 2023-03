Antonella, nella notte duro sfogo in lacrime (VIDEO): “Ma che ho fatto di male, non ho mai sparlato di nessuno. Me ne hanno dette di…” (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri sera nella puntata del Gf Vip c’è stata l’ufficialità della seconda finalista, ovvero Micol Incorvaia, ma Antonella Fiordelisi non ha preso bene questo esito del televoto, andando incontro ad un sfogo notturno con la sua amica Nikita Pelizon. Dal VIDEO caricato sui social, c’è Nikita che esordisce dicendo: “Anche a me dispiace, sembra che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Fiordelisi, l’ex Chiofalo sbotta (VIDEO): “Complimenti! Che ragionamento da donna di sani principi. Mi domando con chi ca**o…” Wilma sbotta contro Antonella (VIDEO): L’anta di Micol l’ha presa lei e allora vaff*****o. Tutta questa discussione e poi…” Gf Vip, scintille ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri serapuntata del Gf Vip c’è stata l’ufficialità della seconda finalista, ovvero Micol Incorvaia, maFiordelisi non ha preso bene questo esito del televoto, andando incontro ad unnotturno con la sua amica Nikita Pelizon. Dalcaricato sui social, c’è Nikita che esordisce dicendo: “Anche a me dispiace, sembra che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Fiordelisi, l’ex Chiofalo sbotta (): “Complimenti! Che ragionamento da donna di sani principi. Mi domando con chi ca**o…” Wilma sbotta contro): L’anta di Micol l’ha presa lei e allora vaff*****o. Tutta questa discussione e poi…” Gf Vip, scintille ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ros8183 : @Carmeng32 Io non ho visto nessun ricambio, dopo che noi abbiamo votato Edoardo ed è arrivato al 43/45%, adesso no… - saretta74it : Antonella ieri ci ha dato una grande lezione di vita, mai avere troppe certezze nella vita, meglio tenere sempre… - alberto_noia : Un fallito, un cagnolino, una stronza straniera e una vipera finta Santa. Questi 4 sono tutto quello che nella vi… - Neverweak4102 : @graz16 Edo ne ha fatti tanti di errori nei confronti di Antonella nella gestione del rapporto coi suoi amici (che… - MartiGodhouse : @salutiebaci1 Perdonami ma io non ho sminuito il percorso di Micol nella casa, anzi non ho mai scritto né detto nul… -