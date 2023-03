Antonella Fiordelisi protesta contro il GF Vip: banna lo studio e rifiuta la finale (VIDEO) (Di venerdì 17 marzo 2023) Antonella Fiordelisi sta vivendo un momento davvero molto difficile nella casa del GF Vip. Dopo essersi sfogata stanotte subito dopo la puntata, la ragazza questa mattina ha avuto un nuovo sfogo. Sempre parlando con Milena Miconi, la quale è una delle poche persone che le sta vicino in questo periodo, l’influencer ha deciso di mettersi L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 17 marzo 2023)sta vivendo un momento davvero molto difficile nella casa del GF Vip. Dopo essersi sfogata stanotte subito dopo la puntata, la ragazza questa mattina ha avuto un nuovo sfogo. Sempre parlando con Milena Miconi, la quale è una delle poche persone che le sta vicino in questo periodo, l’influencer ha deciso di mettersi L'articolo proviene da KontroKultura.

