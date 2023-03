Antonella Fiordelisi, la mamma scrive una lettera a Berlusconi (Di venerdì 17 marzo 2023) La mamma di Antonella Fiordelisi rompe il silenzio e scrive una lunghissima lettera a cuore aperto a Pier Silvio Berlusconi. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 17 marzo 2023) Ladirompe il silenzio euna lunghissimaa cuore aperto a Pier Silvio. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : La delusione di Antonella verso gli Spartani: “Si sono avvicinati a me solo perché sono la ragazza di Edoardo.”… - GrandeFratello : Antonella decide di lasciare un ultimo messaggio a Edoardo… ???????? #GFVIP - Stefy_T90 : RT @tvstellare: La madre di Antonella Fiordelisi scrive una lettera a Pier Silvio Berlusconi dopo l’attacco di Orietta Berti nel corso dell… - FedericaMassa19 : RT @dicoleparolacce: Mai vista Antonella in questo stato. Mai vista Antonella stare male in sei mesi come lo è stata nell’ultima settimana… - 58mpc1 : RT @dicoleparolacce: Anche oggi beata Antonella Fiordelisi #donnalisi -