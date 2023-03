Antonella Fiordelisi | la madre contro Signorini e autore scrive a Pier Silvio Berlusconi

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri sera, durante la quarantaduesima puntata del “Grande Fratello Vip”,ha perso (per la seconda volta) il televoto Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : La delusione di Antonella verso gli Spartani: “Si sono avvicinati a me solo perché sono la ragazza di Edoardo.”… - GrandeFratello : Antonella decide di lasciare un ultimo messaggio a Edoardo… ???????? #GFVIP - thoughtful_30 : #DONNALISI #drojette #fiorde #iostoconantonella @Anto_Fiordelisi @FiordelisiStef #drojette77 ATTENZIONE VI CHIEDO U… - thoughtful_30 : #DONNALISI #drojette #fiorde #iostoconantonella @Anto_Fiordelisi @FiordelisiStef ATTENZIONE VI CHIEDO UN SECONDO P… - Nubivago76 : RT @Ang_Gulino: 'Fuori di testa, diverse da loro': un messaggio supporto per Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. #nikella #GFvip https:/… -

Questo finale di GF Vip sta prendendo una piega del tutto inedita. Dopo la puntata del reality andata in onda ieri sera,ha manifestato un vero e proprio crollo. I suoi genitori sono intervenuti, in modo particolare il padre, il quale si era scagliato pesantemente contro il programma. La mamma di ...La mamma e il papà dihanno deciso di sfamarci e dopo i post di ieri sera, oggi la signora ha scritto una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi (!) attaccando apertamente gli autori, gli influencer ...A commentare il suo lungo e intenso percorso nella Casa di Cinecittà ci ha pensato la mamma Cristina che, ospite al GF Vip Party, si è sbilanciata sul comportamento assunto dae ...

Mossa a sorpresa da parte della famiglia di Antonella Fiordelisi. La mamma dell'influencer ha scritto una lettera a Pier Silvio Berlusconi in cui chiede di far uscire la figlia dalla casa del Grande ...In pratica i due risultati saranno dati da chi prenderà più voti e chi ne prenderà meno. Al televoto sono andate tutte donne e cioè Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Milena Miconi ...